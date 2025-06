Trasparenza e prevenzione nei cantieri: il Garante della Privacy legittima la patente a crediti

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso valutazione favorevole sullo schema di decreto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro concernente le modalità di consultazione delle informazioni afferenti al sistema della patente a crediti, istituita per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Il parere del 21 maggio 2025 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali seppur di natura attuativa, assume un significato strategico. Esso interviene in un momento di rinnovata attenzione istituzionale verso la sicurezza del lavoro nei settori a più elevata incidenza infortunistica, e si inserisce a pieno titolo nel mosaico normativo avviato con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132, che ha disciplinato in via regolamentare le modalità di rilascio, gestione, sospensione e decurtazione...