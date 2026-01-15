Tutela lavoratore padre in caso di dimissioni

La domanda

A seguito di dimissioni volontarie di lavoratore padre entro il primo anno di vita del bambino, si chiede, nel caso lo stesso abbia usufruito del congedo di paternità obbligatorio presso altro datore di lavoro, se ha nuovamente diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso e se l’azienda deve versare il ticket licenziamento. Più in generale, è solo il datore di lavoro presso il quale ha usufruito del congedo di paternità a dover pagare indennità sostitutiva di preavviso oltre che il ticket di licenziamento oppure entrambi i datori hanno l’obbligo?