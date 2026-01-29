Uffici dell’agenzia delle Entrate aperti il pomeriggio per i professionisti
Il direttore dell’agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone al Forum dei consulenti del lavoro ha fatto il punto sulle sperimentazioni e sulle semplificazioni per facilitare il dialogo tra amministrazione e utenti
Apertura pomeridiana degli sportelli dell’agenzia delle Entrate dedicata, in via prioritaria, ai professionisti. È l’annuncio di Vincenzo Carbone, il direttore generale dell’agenzia delle Entrate, alla platea di professionisti riuniti per seguire il Forum dedicato a lavoro e fisco, organizzato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione studi dei consulenti. Ampliare gli “spazi” dedicati al confronto di persona con i funzionari dell’amministrazione è una richiesta lanciata a più riprese dai professionisti...