Un anno di tempo all’Italia per recepire la direttiva Ue di Davide Boffi









L’Italia è tra i pochi Stati al mondo e tra le pochissime economie avanzate a non avere una legislazione sul salario minimo. Le ragioni di tale scelta hanno radici storiche profonde e si fondano essenzialmente sul ruolo attivo che da sempre le parti sociali hanno avuto nelle dinamiche economiche del Paese, molto spesso dirette a compensare vuoti legislativi su temi cruciali del lavoro.

Il ruolo attivo e salvifico delle parti sociali nella determinazione delle soglie minime di retribuzione ha tuttavia dovuto affrontare una serie di difficoltà: in primo luogo, la lunga assenza di una normativa organica sulla rappresentatività sindacale, anch’essa avente origini storiche risalenti (a partire dalla mancata attuazione dell’art. 39 Cost.) che ha portato ad un florilegio di contratti collettivi spesso “al ribasso”, e in secondo luogo la difficoltà in alcuni casi di determinare il contratto collettivo in base all’effettiva attività dei lavoratori (in quanto, non esistendo un obbligo di applicazione di un contratto collettivo, ne discende la piena libertà di scelta anche talvolta a discapito della coerenza tra attività svolta e contratto applicato).

Tale situazione ha portato ad effetti distorsivi alimentati dal livello retributivo basso dei lavoratori italiani, che guadagnano 3.700 euro annui in meno della media dei colleghi europei ed oltre 8.000 euro in meno della media di quelli tedeschi (fonte Istat 2023).

Il quadro di incertezza unito al vuoto legislativo ha portato a un aumento del contenzioso e conseguentemente a un importante intervento dei Tribunali del Lavoro: esemplare sotto questo profilo la sentenza del Tribunale di Milano del 22 marzo 2022 n. 673 che ha bocciato il salario minimo stabilito da un contratto collettivo nazionale di lavoro, fondando la propria decisione sul principio secondo cui una retribuzione inferiore al tasso di soglia di povertà assoluta individuato dall’Istat e largamente distonica rispetto ai livelli retributivi previsti da altri Ccnl del settore non può considerarsi conforme ai principi di proporzionalità e sufficienza di cui all’articolo 36 Costituzione.

La scelta dell’Europa

Quale soluzione dunque adottare? La risposta arriva ancora una volta dall’Europa: il 25 ottobre 2022 è stata pubblicata la Direttiva 2022/2041 che ha l’obiettivo di garantire salari minimi adeguati per i lavoratori dell’Unione. Infatti la Commissione europea, pur mantenendo la possibilità di proseguire con la sola contrattazione collettiva per la determinazione dei salari minimi (purché abbia un tasso di copertura di almeno l’80% dei lavoratori) indica quale strada maestra l’adozione di un quadro di regole nazionali volto a garantire l’adeguatezza dei minimi salariali attraverso l’attivazione di procedure formali di coinvolgimento delle parti sociali.

Lo spunto della Commissione è dunque chiaro: solo con un costruttivo confronto tra istituzioni e parti sociali si può giungere a salari minimi adeguati. L’Italia ha tempo sino al 15 novembre 2024 per adottare la Direttiva ed il dibattito è destinato dunque a giungere al suo epilogo.