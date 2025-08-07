Un laboratorio per gli appalti nella logistica

Negli ultimi anni, il settore della logistica è diventato il terreno privilegiato di inchieste giudiziarie, ispezioni e controversie legate alla genuinità dei contratti di appalto. Non da ultimo, recenti pronunce giurisprudenziali e indagini condotte dalla Procura (prevalentemente di Milano) hanno contestato numerose pratiche elusive e meccanismi di intermediazione illecita di manodopera, rivelando una diffusa opacità nelle modalità di esternalizzazione dei servizi.

Accanto a queste problematiche “...