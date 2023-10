Un tavolo per modificare le sanzioni antiriciclaggio di M.Pri.

Savino (Mef): il sistema attuale può mettere in difficoltà e a volte guarda più alla forma che alla sostanza

SANDRA SAVINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE









Avvio di un tavolo di lavoro tramite il quale raccogliere le indicazioni di tutti i soggetti coinvolti e arrivare a definire una proposta di modifica delle sanzioni in ambito di antiriciclaggio. Questo l’annuncio fatto da Sandra Savino, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, ospite della web tv dei Consulenti del lavoro.

Rosario De Luca, presidente dell’Ordine dei consulenti, ha affermato che il regime sanzionatorio è dovuto, ma non si può sanzionare allo stesso modo una banca e un piccolo professionista. I consulenti hanno ricordato che il Dlgs 231/2007 prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e multe da 10mila a 30mila euro, o da 6 mesi a 1 anno e da 5mila a 30mila euro, sanzioni «sia penali che amministrative erogate contestualmente», ma in caso di violazioni plurime si oscilla anche da 30mila a 300mila euro.

I consulenti, inoltre, evidenziano che svolgono già adeguata verifica della clientela quando ricevono un incarico professionale e le deleghe e che in base all’articolo 17, comma 7, del Dlgs 231/2007 chi svolge adempimenti in materia di amministrazione del personale è escluso dagli obblighi di adeguata verifica. Però poi con le indicazioni date dall’Uif, nelle regole tecniche, questi obblighi ci sono.

Savino ha confermato di avere avuto segnalazioni al riguardo anche da altri interlocutori e rilevato che il sistema attuale talvolta si focalizza su elementi di forma più che di sostanza, con sanzioni che possono mettere in difficoltà. Ha aggiunto che si pensa di attivare un corso, in accordo con la Guardia di Finanza, per i soggetti obbligati, al fine di portare sul territorio aggiornamenti costanti rispetto al tema dell’antiriciclaggio. «C’è la necessità - ha dichiarato - di sviluppare un ragionamento condiviso tra chi fa i controlli e chi li subisce, anche alla luce della delega fiscale. Ci deve essere un sistema di collaborazione e supporto e non solo sanzionatorio o repressivo».