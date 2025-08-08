Una Cig per il caldo, ciclofattorini inclusi
Un Ddl presentato alla Camera punta a rendere strutturale l’uso speciale degli ammortizzatori sociali finora deliberato di anno in anno
Rendere strutturale le regole speciali per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in caso di caldo elevato, introducendo anche una indennità specifica per i rider. Lo prevede il disegno di legge presentato alla Camera (atto 2492) dall’onorevole Arturo Scotto (Pd) quale primo firmatario.
Il testo della proposta di legge è analogo all’articolo 10-bis del decreto legge 92/2025 con cui, anche quest...