Uniemens, nella release 4.24.0 il conguaglio del secondo mese di congedo parentale all’80%

I datori di lavoro possono conguagliare il secondo mese di congedo parentale all’80% fruito dal 1° gennaio 2024 nei flussi Uniemens di competenza da aprile a giugno 2024

Il 29 aprile 2024 l’Istituto ha rilasciato il consueto aggiornamento dell’Allegato al Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens (release 4.24.0 – documento tecnico 4.24 – schema di validazione 4.24.0).

Le modifiche della release 4.24.0 coinvolgono esclusivamente l’Appendice B – nel ramo < DenunciaIndividuale > per i lavoratori del settore privato e nella ListaPosPA per i lavoratori afferenti alle Gestioni ex Inpdap.

Contestualmente...