Università, ecco il commissario - Via al bando da 60mila alloggi

Con la rimodulazione del Piano di ripresa e resilienza l’obiettivo sui posti letto universitari è uno solo. E chiaro: realizzare 60mila nuovi alloggi per i fuori sede entro il 30 giugno 2026. Grazie a una dote che nel frattempo è cresciuta da 960 milioni a quasi 1,2 miliardi. Per centrarlo scende in campo anche un commissario ad hoc, già ribattezzato Mr Housing, che sarà nominato su proposta della ministra Anna Maria Bernini e lavorerà fianco a fianco con la Direzione generale Pnrr e la Struttura...

