La domanda

In proposito all’obbligo di valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) per le società senza dipendenti avrei delle domande. Quale tipo di società è obbligata a fare la valutazione dei rischi (DVR) senza dipendenti? In particolare, mi interessano le seguenti situazioni (sempre senza dipendenti ma eventualmente con soci collaboratori): • Libero professionista • Ditta individuale • Impresa familiare • Società con unico socio lavoratore (SPA o SRL) • Società semplici (SAS) • Società in nome collettivo (SNC).