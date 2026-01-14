Via alle domande di certificazione per l’Ape sociale
Inps ha riattivato la procedura a seguito della proroga per tutto il 2026 disposta dall’ultima legge di Bilancio
È possibile presentare domanda all’Inps per il riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape sociale nel 2026. È lo stesso istituto di previdenza a darne notizia con il messaggio 128/2026 diramato a seguito della proroga del termine di sperimentazione dell’anticipo pensionistico disposta dall’ultima legge di Bilancio (199/2025).
La richiesta di...