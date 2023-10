Via alla piattaforma per trasporti e logistica di Flavia Landolfi

Obiettivo dei sindacati, aumento del 18 per cento. Riapre il tavolo legalità









Arriva il disco verde dei sindacati per la piattaforma del rinnovo del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione in scadenza il 31 marzo dell’anno prossimo. Un contratto «ambizioso, che si annuncia già in salita ma per il quale siamo pronti allo sciopero» ci tiene a puntualizzare Michele De Rose, segretario responsabile per il settore di Filt-Cgil.

La dichiarazione arriva al termine di una giornata intensa, suggellata dall’incontro con la titolare del ministero del Lavoro, Marina Calderone, al termine di un presidio dei lavoratori della logistica per reclamare condizioni di lavoro più sicure. La ministra «ci ha comunicato la disponibilità a riattivare non solo il tavolo della legalità sulla logistica - spiegano i segretari generali Stefano Malorgio (Filt-Cgil), Salvatore Pellecchia (Fit-Cisl), Claudio Tarlazzi (Uiltrasporti) e Livia Spera (Eft) - ma anche la disponibilità ad ampliare gli elementi del confronto estendendoli al monitoraggio delle condizioni di salute con l’obiettivo di introdurre ed estendere sempre più elevati standard di sicurezza anche nell'ambito di realtà aziendali meno strutturate».

A stretto giro, entro la fine del mese, le parti sociali saranno convocate per iniziare il confronto. Diverse - e di peso - le novità. A cominciare dall’«adeguamento economico» dei salari «fortemente erosi negli ultimi anni» e «da una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro», spiegano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in una nota. E quindi tra i punti del rinnovo c’è la richiesta di un aumento del 18% del trattamento economico complessivo. La piattaforma punta anche ad aggiornare il contratto sia sul fronte dell’innovazione tecnologica, sia per quanto riguarda le tutele contrattuali.

Il «salto di qualità» parte dalla previsione di connettere parte del salario alle specificità professionali, ma i sindacati spingeranno molto anche sull’estensione delle clausole sociali. Il tentativo sarà quello di far passare la salvaguardia di diritti economici e normativi in caso di cambio appalto nel cosiddetto ultimo miglio ampliando le tutele per questi lavoratori (riduzione dell’orario di lavoro e adeguamento economico della trasferta). Irrompe anche il nodo dell’innovazione tecnologica nella piattaforma sindacale: su questo fronte si chiede «un diverso rapporto tra fase dell'informazione e fase della contrattazione a tutti i livelli di relazioni».