Violazione dell’orario di lavoro e annullamento del licenziamento disciplinare

Deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti del lavoratore e motivato dalla sistematica violazione degli orari di servizio laddove dall’istruttoria emerge che l’incolpato, svolgendo mansioni di coordinamento, non è soggetto a vincolo di orario

Licenziamento disciplinare – orario di lavoro – violazione – assenza di vincolo in capo al dipendente – accertamento – illegittimità del licenziamento – sussiste Cass., sez. lav., 30 gennaio 2024, ord. n. 2761



In materia di licenziamento disciplinare, è illegittimo quello intimato per violazione delle disposizioni aziendali in ordine all’orario di lavoro, ove l’istruttoria abbia fatto emergere l’assenza di vincolo di orario lavorativo in capo al dipendente, per essere lo stesso un coordinatore con compiti di gestione e di tenuta in autonomia dei contatti con i clienti.