Vitto e alloggio nel reddito autonomo: regime del rimborso analitico per il professionista ordinario
Le spese di vitto e alloggio indicate nel quesito sono sostenute in relazione a un incarico conferito al professionista ordinario (non in regime forfettario) e addebitate analiticamente in fattura (non in modo forfettario) al committente (impresa o S.r.l.).
Il professionista ha sostenuto l’onere del vitto e dell’alloggio a proprio nome (per un importo di 1.000 euro di spesa + 100 euro di IVA al 10%, detraibile) e ha riaddebitato analiticamente in fattura – in relazione al costo effettivamente sostenuto...