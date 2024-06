Volontari sportivi, nodi da sciogliere sui rimborsi forfettari

Dopo l’approvazione in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 maggio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2024 il Decreto legge 71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2024 e in materia di università e ricerca.”

Il decreto, entrato in vigore il 1° giugno, si compone di 4 capi e 17 articoli il cui contenuto spazia dalla revisione...