Welfare, mancano gli occupati. Platea italiana 8 punti sotto la Ue
Malgrado i miglioramenti restiamo agli ultimi posti in Europa per l’occupazione
Non è solo l’inverno demografico - con l’incremento progressivo della platea anziana in età non lavorativa - a minacciare la tenuta del nostro sistema previdenziale, che essendo “a ripartizione” affida ai contribuiti versati dai lavoratori il sostegno dei trattamenti pensionistici correnti. C’è un elemento che potremmo definire “strutturale” del nostro mercato del lavoro che rappresenta un fattore di rischio: la platea di occupati è storicamente troppo limitata. E nonostante i miglioramenti registrati...