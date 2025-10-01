Welfare più ampio per i professionisti della gestione separata Inps

Potenziare le prestazioni di welfare destinate ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato. È l’obiettivo del disegno di legge elaborato dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) e che ha iniziato il percorso parlamentare presso la Commissione lavoro della Camera (A.C. 2261).

L’iniziativa parte dalla considerazione...