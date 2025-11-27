Whistleblowing, se si usa la posta elettronica serve una valutazione d’impatto

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento 581 del 9 ottobre 2025 reso pubblico il 27 novembre, ha emanato il proprio parere sugli schemi di Linee guida che l’Anac sta predisponendo in materia di whistleblowing, intervenendo sia sulle procedure di segnalazione interna, sia sull’aggiornamento delle regole per le segnalazioni esterne. È un passaggio rilevante, perché la nuova disciplina – dopo l’entrata in vigore del Dlgs 24/2023 – impone la ricerca di un equilibrio non semplice...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi