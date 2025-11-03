SpecialiI Supplementi

CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 1 Profili penali dell'accesso abusivo a sistema informatico e della sottrazione di dati aziendali

di Francesco Paolo Micozzi

Due i casi prospettati da AGI che illustrano in modo paradigmatico l'evoluzione digitale, ponendosi al confine tra responsabilità penale, violazioni disciplinari e illeciti civili

La progressiva e inesorabile digitalizzazione ha profondamente mutato il panorama degli asset aziendali, conferendo al patrimonio informativo un valore strategico paragonabile a quello dei beni materiali. In tale contesto, gli illeciti commessi in ambito lavorativo hanno subito una parallela "digitalizzazione", spesso accompagnata da una scarsa consapevolezza, da parte del personale, sugli effetti giuridici derivanti dall'uso delle tecnologie. I due casi prospettati da AGI illustrano in modo paradigmatico...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il primo caso
  2. Il secondo caso
  3. I principi giuridici che regolano gli illeciti informatici
  4. Gli aspetti da considerare in azienda

