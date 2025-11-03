CONVEGNO AGI 2025/WORKSHOP 3 La promozione del benessere sul luogo di lavoro

Obblighi, responsabilità, limiti e prospettive

La relazione, il cui titolo trae corpo dalla figura retorica del chiasmo, indaga la progressiva trasformazione degli obblighi e delle responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza e tutela del benessere psico-fisico dei dipendenti, soffermandosi sul passaggio dalla prevenzione del mobbing alla promozione attiva del benessere organizzativo e individuale.

Il lavoro, storicamente visto come fatica e sacrificio, ha progressivamente conquistato una funzione emancipatrice, ma la cronaca continua...