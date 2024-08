ZES unica: comunicazione integrativa e più risorse per il tax credit

È stata prevista dal D.L. 113/2024 un'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l'anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d'imposta già previsto dall'art. 16, D.L. 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale unica (ZES).

Il Decreto Omnibus, in vigore dal 10 agosto 2024, ha previsto alcune novità in materia di credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno.

In particolare, nella parte dedicata alle misure fiscali, il D.L. in argomento, all'articolo 1, interviene sulla disciplina del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli investimenti realizzati nella ZES unica Mezzogiorno, finanziamento già previsto dall'art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124.

Il Decreto Omnibus prevede che, per ...