Atti di rettifica, Durc e sgravi contributivi

La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 30788 del 2 dicembre 2024, torna a pronunciarsi in tema di accesso ai benefici contributivi e possesso del Durc, in una controversia relativa a pretese contributiva INPS derivanti dall’illegittima fruizione di sgravi da parte di un’azienda per la quale erano state accertate, con verbale ispettivo e conseguente avviso di addebito, violazioni degli obblighi contributivi, con conseguente applicazione dell’art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 (presupposti...

