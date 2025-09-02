Ccnl Multiservizi, siglato l’accordo integrativo e le tabelle retributive

Il 6 agosto Agci servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Legacoop produzione e servizi, Unionservizi Confapi, Filcams–Cgil, Fisascat–Cisl, Uiltrasporti-Uil hanno sottoscritto un accordo integrativo dell’ipotesi di rinnovo siglata lo scorso 13 giugno, che coinvolge i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Si evidenziamo di seguito i contenuti di carattere economico, condivisi delle parti nell’accordo.

Trattamento minimo contrattuale

Nell’atto integrativo sono stati definiti i nuovi minimi...