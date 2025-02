CU 2025: i forfettari escono dalla certificazione

Innovazioni (circoscritte) impattano sulle istruzioni ma sono confermate le regole di compilazione con una particolare attenzione ai codici causale degli impatriati.

La norma di maggiore impatto coinvolge il venir meno dell'obbligo di certificazione delle eroga-zioni ai percipienti in regime forfetario (con conseguente eliminazione del codice 24 nel campo 6 associato ai relativi compensi).

Per correlazioni si segnalano i codici 25 e 26, per indicare non più i compensi, bensì le indennità corrisposte non assoggettate a ritenuta d'acconto, sempre in relazione ai percipienti in regime for-fettario e per i soggetti in regime di vantaggio.

La riforma del lavoro sportivo...