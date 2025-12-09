Fondo bilaterale per i servizi ambientali, finanziamento dei programmi formativi
Istruzioni operative e contabili dell’Inps per accedere alle risorse destinate alla riconversione o riqualificazione professionale
Con messaggio 3724 del 9 dicembre 2025 l’Inps fornisce le istruzioni operative e contabili per accedere al finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale per i lavoratori del settore dei servizi ambientali erogati tramite il Fondo bilaterale di solidarietà del settore.
La domanda
I datori di lavoro e i loro consulenti ...
Correlati
Messaggio