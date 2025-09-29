La reperibilità tra computabilità nell'orario di lavoro e specifici obblighi retributivi

L'indennità di reperibilità in busta paga alla luce della normativa, degli orientamenti giurisprudenziali e di prassi e delle previsioni contrattuali

Per comprendere appieno come l'istituto della reperibilità influisca sul trattamento economico del lavoratore e sul calcolo della retribuzione è necessario innanzitutto considerare preliminarmente in che termini si pone tale particolare fattispecie giuridica rispetto alla disciplina dell'orario di lavoro. La reperibilità, infatti, costituisce una particolare modalità di organizzazione del lavoro in base alla quale il lavoratore – dietro corrispettivo e accordo con il datore di lavoro come previsto...