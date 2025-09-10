Rassegna della Cassazione

RassegnaCassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 34

Guida al Lavoro

  1. Durata del comporto: i periodi di integrazione salariale non possono essere computati
  2. La mera differenza di trattamento non fonda la presunzione di discriminazione e l'onere, pur attenuato, di allegazione e prova è a carico del lavoratore
  3. Non si configura cessione di ramo d'azienda se il ramo è privo della capacità di svolgere in autonomia attività d'impresa
  4. L'offerta di una nuova assunzione dopo il licenziamento non costituisce adempimento all'obbligo di repêchage
  5. In tema di c.d. controlli difensivi del datore di lavoro

