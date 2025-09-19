RassegnaCassazione

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 35

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Il datore può revocare unilateralmente gli usi aziendali se ci sono mutamenti sostanziali delle circostanze originarie e previa tempestiva comunicazione ai lavoratori
  2. Servizio pubblico essenziale, il diritto all'astensione dal lavoro durante le festività infrasettimanali è derogabile
  3. È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che insulta il proprio superiore
  4. Diritto all'inquadramento superiore: è irrilevante la comparazione con altri dipendenti
  5. L'autonomia funzionale del ramo nella cessione di ramo d'azienda

