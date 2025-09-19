Rassegna della Cassazione

Argomenti
I punti chiave
- Il datore può revocare unilateralmente gli usi aziendali se ci sono mutamenti sostanziali delle circostanze originarie e previa tempestiva comunicazione ai lavoratori
- Servizio pubblico essenziale, il diritto all'astensione dal lavoro durante le festività infrasettimanali è derogabile
- È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che insulta il proprio superiore
- Diritto all'inquadramento superiore: è irrilevante la comparazione con altri dipendenti
- L'autonomia funzionale del ramo nella cessione di ramo d'azienda