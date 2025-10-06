Richiesta della maggiore aliquota o rinuncia alle detrazioni, chiarimenti Inps
L’Inps, con messaggio 2916/2025 del 3 ottobre, fornisce istruzioni operative riguardanti la facoltà, concessa ai beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali, di richiedere l’applicazione della maggiore aliquota sugli scaglioni annui di reddito e/o di rinunciare alle detrazioni d’imposta ex articolo 13 Tuir. L’Istituto stabilisce che le richieste possono essere inoltrate a partire dal 15 ottobre 2025, confermando la necessità di un rinnovo annuale. Inoltre, il messaggio richiama l’obbligo...
Correlati
Messaggio