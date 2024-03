Riscatto, interruzione del pagamento e contributi rimborsabili

Nelle ipotesi in cui l’assicurato abbia interrotto il pagamento del capitale di copertura del riscatto o sia incorso in ritardi non convalidabili, l’operazione di riscatto va ridotta al periodo per la cui copertura siano sufficienti i versamenti regolarmente eseguiti.

L’Inps ha puntualizzato con il messaggio 1085 del 14 marzo e il successivo 1149 del 18 marzo 2024 le operazioni da eseguire in tali casi da parte degli operatori dell’Inps e l’esito finale spettante all’assicurato il quale, non versando...