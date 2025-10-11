Semplificare l’accesso alla negoziazione assistita
Una mozione dei giuslavoristi sarà presentata al Congresso nazionale forense
Al prossimo Congresso nazionale forense che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre a Torino verrà presentata una mozione che chiede di modificare alcune regole della negoziazione assistita in materia di lavoro al fine di semplificarne l’accesso e quindi favorirne un maggior utilizzo.
Uno dei punti critici, spiega Gianpiero Belligoli, vicepresidente Agi - avvocati giuslavoristi italiani, è l’obbligo di stipulare una convenzione di negoziazione prodromica alla negoziazione vera e propria in cui le parti dichiarano...