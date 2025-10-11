Rapporti di lavoro

Semplificare l’accesso alla negoziazione assistita

Una mozione dei giuslavoristi sarà presentata al Congresso nazionale forense

di M.Pri.

Al prossimo Congresso nazionale forense che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre a Torino verrà presentata una mozione che chiede di modificare alcune regole della negoziazione assistita in materia di lavoro al fine di semplificarne l’accesso e quindi favorirne un maggior utilizzo.

Uno dei punti critici, spiega Gianpiero Belligoli, vicepresidente Agi - avvocati giuslavoristi italiani, è l’obbligo di stipulare una convenzione di negoziazione prodromica alla negoziazione vera e propria in cui le parti dichiarano...

