Whistleblowing, ambito di applicazione oggettivo

[5] Cass. 16 febbraio 2017, n. 4125; Cass. 20 ottobre 2003, n. 15646. Tale orientamento non è ovviamente applicabile nell’ipotesi della divulgazione pubblica, come si dirà più avanti.

[6] Come confermato dalla stessa ANAC nella Determinazione n. 6/2015 (e nelle successive linee guida del 2019), dove si precisa, tra l’altro, che “in caso di trasferimento, comando distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un’altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un’amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione”; in tali casi, però, “l’amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all’amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest’ultima stabilite, o all’A.N.A.C.”.

[8] Come si è detto alla nota 9 che precede, questa è la terminologia adottata dall’ANAC nelle linee guida (par. 2.1.) per indicare le materie richiamate dal decreto nell’art. 2, comma 1, lett. a), punti da 3 a 6.

[10] Come, ad esempio, la truffa ai danni dello Stato, il peculato, la concussione, la corruzione, etc. (cfr. gli artt. 24 ss. del d.lgs. n. 231/2001).

[13] In passato, l’ANAC (v. le linee guida del 2019) aveva accolto una interpretazione ampia del concetto di “condotte illecite”, comprendendo in esso anche le semplici “irregolarità”, nella misura in cui costituivano “un indizio sintomatico di mal funzionamento dell’amministrazione”; di recente, però, l’Autorità ha modificato la sua posizione, come si legge nel par. 2.1. delle attuali linee guida: “la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità”.