Contratti e diritti del cinema, il lavoro dietro le quinte

Il settore cinematografico italiano è caratterizzato da una pluralità di rapporti di lavoro, spesso atipici, che richiedono una disciplina contrattuale puntuale e coerente con la normativa vigente in materia di diritto del lavoro e proprietà intellettuale. Si analizza la struttura dei contratti nel comparto audiovisivo, i diritti fondamentali dei lavoratori del cinema, le clausole essenziali di tutela e le principali criticità operative, alla luce della contrattazione collettiva (Ccnl Troupe e Ccnl Attori), della legge 633/1941 sul diritto d'autore, e del D.Lgs. 81/2015 sui contratti di lavoro. Viene, infine, offerta una panoramica dei modelli contrattuali virtuosi e delle prospettive di riforma