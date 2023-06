Contratto di espansione senza fondi per prepensionare di Enzo De Fusco e Carmelo Fazio









Stop ai fondi per finanziare i prepensionamenti con il contratto di espansione. Lo comunica il ministero del Lavoro, in questi giorni, alle imprese che fanno richiesta di convocazione per sottoscrivere il contratto.

Con questo strumento, oltre alle assunzioni e al piano di qualificazione e riqualificazione, è possibile favorire l'uscita anticipata di dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata. Il datore di lavoro...