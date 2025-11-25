Contribuzione ridotta per i dirigenti del terziario

Il 5 novembre Manageritalia e Confcommercio hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, prossimo alla scadenza del 31 dicembre 2025.

Il 12 novembre le stesse parti hanno firmato un accordo integrativo al rinnovo, in materia di agevolazioni contributive sui fondi previdenziali per nuove assunzioni o nomine di dirigenti. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’articolo 30 del Ccnl (agevolazioni...