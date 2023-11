Decontribuzione Sud, esonero non detassabile a fini Ires e Irap di Barbara Massara

Per l’agenzia delle Entrate riconoscere la detassazione amplifica il beneficio concesso









Non è detassabile ai fini Ires e Irap l’agevolazione fruita dal datore di lavoro nel 2022 sotto forma di decontribuzione Sud. Lo precisano le Entrate nelle risposte 458 e 459 fornite ieri a due istanze di interpello aventi a oggetto l’applicabilità della detassazione dei contributi e delle indennità erogati durante la crisi pandemica prevista dall’articolo 10-bis del Decreto Ristori (Dl 137/2020). Tale norma, infatti, ha introdotto in via generale un regime di non imponibilità ai fini delle imposte...