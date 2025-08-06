Provincia di Bari, voucher alle imprese per tirocini extracurriculari
Rimborsi fino a 3.500 euro
La Camera di commercio di Bari, in collaborazione con l’Agenzia per il placement dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, promuove un’iniziativa a sostegno delle imprese del territorio per l’inserimento di giovani laureati in tirocini extracurriculari, mettendo a disposizione una dotazione finanziaria pari a 140.000,00 euro.
Beneficiari
Le imprese beneficiarie devono essere micro, piccole o medie, con sede legale od operativa nella circoscrizione della Camera di commercio di Bari, regolarmente iscritte...