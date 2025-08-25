Incentivi all’autoimpiego cumulabili per i disoccupati beneficiari di Naspi

Stretta finale per il via agli incentivi destinati all’autoimpiego. Nella Gazzetta Ufficiale 193/2025 del 21 agosto scorso è stato, infatti, pubblicato il decreto ministeriale del 11 luglio 2025 previsto dal decreto Coesione (Dl 60/2024, articoli 17 e 18) di attuazione delle misure Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, a cui dovrà fare seguito entro 90 giorni il decreto direttoriale che fisserà la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

