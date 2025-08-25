Coperture a fondo perduto fino al 100% degli investimenti
Ammontare massimo del contributo superiore per Resto al Sud 2.0
Le spese ammesse a contributo sono le stesse per le due misure, mentre cambia l’ammontare massimo, più alto per Resto al Sud 2.0.
Il contributo a fondo perduto dell’Autoimpiego Centro Nord può essere pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 30mila euro per singola iniziativa economica, elevato a 40mila euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Per Resto...