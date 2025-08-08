Artigiani e commercianti, dall'8 agosto al via la richiesta di riduzione contributiva

Dall'8 agosto 2025 è possibile presentare le istanze per la riduzione contributiva per gli iscritti, per la prima volta, nel 2025 come artigiani e commercianti
Sarà possibile da oggi, 8 agosto 2025, presentare le domande per la riduzione contributiva del 50%, artigiani e commercianti, di cui alla legge 207/2024.
Lo ha comunicato l'INPS con messaggio 2449 del 7 agosto 2025.
Era attesa da tempo l'applicazione per la presentazione della domande relative alla riduzione contributiva, per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 1, c. 186, della L...