Proprietari di fabbricati, a gennaio i nuovi minimi retributivi

Nuove misure per l'indennità di malattia in busta paga e diritto a una giornata retribuita di permesso finalizzata alla prevenzione medica

Sottoscritta tra CONFEDILIZIA, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL E UILTuCS il 30 ottobre 2025 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati. La decorrenza è fissata al 1° novembre 2025 mentre la scadenza è il 31 ottobre 2028.

Aumenti retributivi

L'ipotesi di accordo adegua il salario conglobato di cui all'articolo 114 alle dinamiche inflattive riscontrate nel triennio 2023 – 2025 e di quelle preventivate per il triennio 2026 – 2028.

Indennità per il ritiro e la consegna chiavi...