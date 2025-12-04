Accettare denaro dal cliente costituisce una giusta causa di licenziamento?

Lavoro (rapporto di) – Licenziamento – Per giusta causa – Estremi – Fattispecie Tribunale di Modena 25 settembre 2025, n. 885 - Giud. Marangoni



In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (fattispecie in cui un montatore trasfertista, in possesso di una carta di credito aziendale per affrontare le spese della trasferta e che godeva della relativa indennità in aggiunta al normale trattamento retributivo, aveva percepito in occasione di una prestazione di lavoro effettuata in Turchia un pocket money dall'azienda cliente turca, sottacendolo alla datrice di lavoro. Il Tribunale ha rigettato l'impugnativa del lavoratore, confermando il licenziamento per giusta causa allo stesso irrogato).