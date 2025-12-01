ApprofondimentoRapporti di lavoro

Burnout nei luoghi di lavoro: profili organizzativi e responsabilità d'impresa

di Camilla Fino

N. 46

Guida al Lavoro

Il fenomeno del burnout lavorativo si configura come una condizione patologica sempre più diffusa nei contesti organizzativi contemporanei, con ripercussioni significative sul piano individuale e su quello aziendale. La crescente pressione competitiva, l'intensificazione dei ritmi produttivi e l'evoluzione dei modelli organizzativi contribuiscono a creare contesti esposti a rischio di stress cronico e di esaurimento professionale. Le implicazioni negative investono sia la salute psicofisica dei lavoratori sia l'efficienza dei processi aziendali, richiedendo politiche di prevenzione strutturate e l'adozione di strumenti idonei a intercettare tempestivamente i segnali di disagio. In tale prospettiva, assume rilievo la responsabilità datoriale nella costruzione di ambienti di lavoro sostenibili, fondati su modelli organizzativi equilibrati, su una leadership adeguata e su sistemi di monitoraggio del benessere che consentano di prevenire e gestire in modo efficace la sindrome da burnout. La sindrome, riconosciuta dall'OMS come fenomeno connesso specificamente all'ambiente professionale, si manifesta in particolare attraverso esaurimento emotivo, distacco mentale e percezione di inefficacia, generando ripercussioni significative sul benessere dei lavoratori e sulla funzionalità aziendale. Si analizzano le cause e gli effetti del burnout, soffermandosi sui livelli di prevenzione individuati in dottrina e nelle prassi organizzative, nonché sugli strumenti di valutazione e sui doveri datoriali volti a costruire ambienti di lavoro sostenibili e capaci di intercettare tempestivamente i segnali di disagio, con una visione integrata tra benessere individuale e performance collettiva.

La diffusione del burnout quale sindrome legata allo stress lavorativo cronico rappresenta, nell'attuale scenario socio - economico, una delle principali criticità nell'ambito della gestione delle risorse umane, una condizione un tempo associata quasi esclusivamente alle professioni d'aiuto, che si è ormai estesa trasversalmente a una pluralità di settori, assumendo i connotati di un'emergenza organizzativa.

Le trasformazioni del lavoro, rapidità tecnologica, intensificazione delle prestazioni richieste...

Argomenti

I punti chiave

  1. Natura e diffusione del burnout nei contesti lavorativi contemporanei
  2. Le cause del burnout: fattori organizzativi e ricadute sul personale
  3. La prevenzione multilivello: dalla gestione dei fattori strutturali al sostegno individuale
  4. La valutazione del rischio e la responsabilità organizzativa
  5. Conclusioni

