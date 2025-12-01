SpecialiIl Punto

I Quadri intermedi, il trattamento dei dati personali ed il ruolo di DPO in azienda

di Andrea Musti e Gabriella Ancora

N. 46

Guida al Lavoro

Le caratteristiche professionali del quadro intermedio lo rendono tra le figure più idonee per il ruolo di DPO

Il tema connesso alla funzione dei quadri intermedi in azienda e quello della sua compatibilità con il ruolo di Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD - Data Protection Officer) richiede un'analisi basata sulle funzioni, le garanzie di indipendenza e i requisiti di competenza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Il profilo del "quadro intermedio" può rappresentare una soluzione adeguata, a condizione che siano rispettati specifici e inderogabili principi.

Requisiti e posizione del DPO secondo la normativa del settore

Il GDPR delinea con precisione...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Requisiti e posizione del DPO secondo la normativa del settore
  2. Il profilo del quadro intermedio
  3. Il conflitto di interessi
  4. Conclusioni

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro