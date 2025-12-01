Quadri intermedi, istituzione ed evoluzione giurisprudenziale della categoria

L'introduzione della categoria dei quadri con la Legge n. 190/1985 ha rappresentato un'importante evoluzione del diritto del lavoro. Essa ha trovato la sua concreta definizione grazie a un'efficace sinergia tra legge e contrattazione collettiva. Tuttavia, la sua applicazione pratica è stata costellata di incertezze, risolte in gran parte dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza

La categoria dei quadri rappresenta una figura professionale intermedia nel panorama del lavoro subordinato italiano, collocata tra i dirigenti e gli impiegati. La sua introduzione e la successiva evoluzione sono il risultato di un'interazione tra la normativa primaria, la contrattazione collettiva e l'interpretazione giurisprudenziale, che ne ha progressivamente delineato i contorni e i criteri di appartenenza.

a) L'istituzione normativa: la legge n. 190/1985

La categoria dei quadri è stata...