Condotta antisindacale frutto di una volontà proveniente dalla propria associazione di categoria

È antisindacale impedire ai lavoratori iscritti a un'organizzazione sindacale di avvalersi dell'assistenza del proprio sindacato in sede di conciliazione, anche quando tale impedimento derivi dalle scelte dell'associazione datoriale di categoria. La società, avendo aderito e dato esecuzione a tali direttive, concorre nella condotta lesiva e resta l'unico legittimato passivo ex art. 28 statuto lavoratori.