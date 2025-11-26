Lavoro a termine in agricoltura: la specialità italiana alla prova della Corte di Giustizia Europea

L'articolo esamina la specialità del contratto a termine in agricoltura alla luce della deroga prevista dall'art. 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2015. Ricostruisce il contrasto tra l'orientamento restrittivo della Cassazione sulla nozione di stagionalità e l'intervento della legge 203/2024 che, quale norma di interpretazione autentica a efficacia retroattiva, ne amplia il perimetro, restituendo centralità alla contrattazione collettiva. Il baricentro dell'analisi è l'ordinanza interlocutoria 12572/2025 con cui la Corte di cassazione ha rimesso alla CGUE la verifica della compatibilità della deroga con il diritto dell'Unione, in particolare quanto all'esistenza di ragioni oggettive e all'equivalenza delle tutele collettive anti abuso. Alla luce della sentenza dell'8 maggio 2025 della CGUE (cause riunite C 212/24, C 226/24 e C 227/24), si prospetta una probabile censura del regime nazionale, con la conclusione che il futuro del settore richiederà una flessibilità motivata da esigenze oggettive, e non più fondata su un'eccezione settoriale di natura arbitraria.
La specialità agricola: una deroga generale alla disciplina del contratto a termine
Il diritto del lavoro italiano, in attuazione della direttiva 1999/70/CE, ha stabilito un quadro normativo volto a prevenire l'abuso derivante dalla successione di contratti a tempo determinato, fissando limiti di durata e causali specifiche. Tuttavia, da questo regime generale è sempre stato escluso il settore agricolo.
L'art. 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2015 ha sancito l'inapplicabilità della disciplina comune ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a ...
Argomenti
I punti chiave
- La specialità agricola: una deroga generale alla disciplina del contratto a termine
- La disciplina del lavoro a termine nel Ccnl agricolo
- Contratti per lavori di breve durata, stagionali, saltuari, per fase lavorativa o per sostituzione
- Contratti per più lavori stagionali o fasi lavorative con garanzia occupazionale
- Contratti di durata superiore a 180 giornate
- Il presupposto tradizionale e la sua erosione
- La nozione di attività stagionale
- La tassatività
- L'onere della prova a carico del datore di lavoro
- La reintroduzione giurisprudenziale del D.Lgs. 81/2015 e il perimetro applicativo
- E le ulteriori norme del D.Lgs. 81/2015?
- La reazione del legislatore: la norma di interpretazione autentica
- L'impatto della riforma nel nuovo contesto normativo
- Le implicazioni sul rinvio pregiudiziale
- Prospettive e conclusioni
