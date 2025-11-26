Lavoro a termine in agricoltura: la specialità italiana alla prova della Corte di Giustizia Europea

L'articolo esamina la specialità del contratto a termine in agricoltura alla luce della deroga prevista dall'art. 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2015. Ricostruisce il contrasto tra l'orientamento restrittivo della Cassazione sulla nozione di stagionalità e l'intervento della legge 203/2024 che, quale norma di interpretazione autentica a efficacia retroattiva, ne amplia il perimetro, restituendo centralità alla contrattazione collettiva. Il baricentro dell'analisi è l'ordinanza interlocutoria 12572/2025 con cui la Corte di cassazione ha rimesso alla CGUE la verifica della compatibilità della deroga con il diritto dell'Unione, in particolare quanto all'esistenza di ragioni oggettive e all'equivalenza delle tutele collettive anti abuso. Alla luce della sentenza dell'8 maggio 2025 della CGUE (cause riunite C 212/24, C 226/24 e C 227/24), si prospetta una probabile censura del regime nazionale, con la conclusione che il futuro del settore richiederà una flessibilità motivata da esigenze oggettive, e non più fondata su un'eccezione settoriale di natura arbitraria.