Budget del personale 2026: la classificazione degli elementi di costo

di Gabriele Bonati

N. 45

Guida al Lavoro

Gli elementi che compongono il costo del lavoro possono essere così sinteticamente classificati:

– Retributivi correnti, arretrati, differiti, diretti, indiretti: intesi come somme in denaro e valori (fringe benefit);

– somme legate alla cessazione del rapporto, si vedano le regole sulle tutele crescenti e i successivi interventi modificativi (legislativi, Costituzionali/giurisprudenziali, riguardanti la quantificazione dell'ammontare risarcitorio quando dovuto) oltre tenere conto dalle conciliazioni...

