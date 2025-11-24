SpecialiPratica Professionale

Budget del personale 2026: l'analisi degli elementi di costo

di Gabriele Bonati

N. 45

Guida al Lavoro

Per costruire un corretto budget del personale (avvalendosi, ove possibile, di software specifici e/o integrati nel "pacchetto paghe") è necessario recuperare tutte le informazioni (legislative vigenti e in via di concretizzazione, contrattuali – collettivi e/o individuali -, giurisprudenziali, amministrative, regolamenti, prassi e organizzazione aziendale, ecc.) che possono essere utili per il fine in questione (nuovi elementi di costo e/o nuovi elementi di risparmio e/o scelte organizzative, a ...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Le scelte aziendali
  2. Obblighi derivanti dalla contrattazione
  3. Obblighi di legge

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro