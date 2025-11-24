SpecialiPratica Professionale

Budget del personale 2026: la stesura

di Gabriele Bonati

N. 45

Guida al Lavoro

La stesura del budget può avvenire attraverso le seguenti fasi:

- analisi del consuntivo/i conosciuto/i;

- analisi degli obiettivi aziendali;

- rivisitazione delle politiche retributive e/o dei fringe benefit e/o piano welfare e/o premi di risultato alla luce dell'evoluzione normativa;

- analisi dell'assenteismo;

- analisi degli elementi necessari per ottimizzare il costo del personale;

- colloqui della direzione del personale con le altre direzioni;

- verifiche sulle eventuali modifiche dei regolamenti...

Guida al Lavoro

Argomenti

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro